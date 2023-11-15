Будівництво залізниці з ростовської області до Криму поки що знаходиться на етапі проектування, - ЗМІ

Будівництво залізниці з ростовської області рф до окупованого Криму через тимчасово захоплені території України поки що знаходиться на етапі проектування.

Про це заявив російський віце-прем'єр марат хуснуллін, повідомляють росЗМІ. "Поки що йде на рівні проектування як альтернативний варіант… Такі питання опрацьовуються", - зазначив він. За словами чиновника, остаточного рішення щодо проекту поки немає, оскільки частина дороги знаходиться не на безпечній відстані від лінії фронту. Нагадаємо, запорізький гауляйтер заявив про початок будівництва залізниці. євген балицький визнав, що будівництво залізниці пов'язано з тим, що окупанти бояться їздити через Кримський міст.