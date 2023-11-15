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Мінрозвитку громад: Припинити блокаду польсько-українського кордону може лише уряд Польщі

16.11.2023 / 16:25
Припинити блокаду польсько-українського кордону може лише уряд Польщі, якщо він скасує дозвіл на страйк. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, передає Enkorr.

Він зазначив, що протестувальники не хочуть шукати компромісного рішення й наполягають на поверненні дозволів на перевезення для українських компаній.

"Єдина можливість припинити цю блокаду – це фактично рішення польського уряду про скасування дозволу на цей страйк, і просто прибрати польських протестувальників з дороги й відкрити рух для транспортних засобів", – висловився Деркач.

За його словами, Мінінфраструктури України наразі проговорює це питання з польською стороною.

Польща
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