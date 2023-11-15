Мінрозвитку громад: Припинити блокаду польсько-українського кордону може лише уряд Польщі

Він зазначив, що протестувальники не хочуть шукати компромісного рішення й наполягають на поверненні дозволів на перевезення для українських компаній.

"Єдина можливість припинити цю блокаду – це фактично рішення польського уряду про скасування дозволу на цей страйк, і просто прибрати польських протестувальників з дороги й відкрити рух для транспортних засобів", – висловився Деркач.

За його словами, Мінінфраструктури України наразі проговорює це питання з польською стороною.