Чимало українських переселенців повертаються з Європи до України через доступнішу медичну допомогу

За даними Агентства ООН у справах біженців, 39% респондентів вирушали з Європи в Україну для зустрічі з родичами, відвідування лікарів та вирішення питань із документами.

Експерти стверджують, що короткочасні візити свідчать про те, що українські біженці пристосовуються до воєнних реалій і намагаються знайти баланс між прихистком у безпечних країнах за кордоном і колишнім життям удома.

Соціолог університету Paris Nanterre Юлія Шукан, яка вивчає соціальні наслідки війни в Україні, називає це відновленням відносин із батьківщиною без повного переселення.

Багато біженців пояснюють, що їхні візити в Україну викликані розчаруванням у системі охорони здоров’я, вони мають скарги на тривале очікування прийому та неналежне лікування.

Саме тому українці долають велику відстань, щоб отримати медичну допомогу вдома, як-от лікування зубів. Адже більшість медичних послуг коштують дешевше, а у державних закладах і взагалі доступні безкоштовно.

Людмила Гуренчук, яка тимчасово живе у Сен-Тропе, у Франції, вважає, що медицина в Україні краща, швидша, а лікарі – уважніші. Через те вона повертається щоразу, коли є можливість.