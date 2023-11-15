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Умєров назвав боротьбу з корупцією одним з ключових завдань Міністерства оборони

17.11.2023 / 10:12
Міністр оборони України Рустем Умєров назвав боротьбу з корупцією одним з ключових завдань міністерства.

Про це він заявив на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, передає Укрінформ з посиланням на Міноборони.

«Під час війни ставлюся до корупції як до тероризму», - сказав Умєров.

За його словами, інше важливе завдання оборонного відомства - локалізація виробництва, включно із озброєнням та військовою технікою. Українська оборонна індустрія має забезпечуватися військо технікою, боєприпасами та технологічними рішеннями у значно більшій пропорції.

"Стосовно нелетальних закупівель, Міністерство вже сьогодні фокусується на українських виробниках – важливо, аби вони були здатні гарантувати якість та здійснювати поставки вчасно", - наголосив Умєров.

Умєров
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