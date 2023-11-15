Кулеба: Українські дипломати почали використовувати ШІ у своїй роботі

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеозверненні на хакатоні Equallity Hackaton.

За його словами, в МЗС використовують ШІ, зокрема, для аналізу великих масивів даних, розробки комунікаційних стратегій і матеріалів, аналітики, пошукових запитів та оптимізації робочого часу.

Кулеба зазначив, що "модність" теми штучного інтелекту є нормальним явищем, адже кожна нова технологія викликає підвищений ентузіазм та водночас підвищенні страхи.

"Очевидно, що ця технологія вже змінює цілу низку сфер життя, а також створює нові виклики", - сказав міністр.

Глава МЗС України також наголосив, що ні росія, ні інші режими не повинні мати можливість використати нові технології для поширення терору, агресії та порушення прав людини. Необхідно розробити етичні рішення щодо ШІ, що базуються на повазі до прав людини, рівності та різноманіття, зазначив міністр.