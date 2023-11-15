Єрмак: Надійний захист неба дозволив би відновити роботу одного з українських аеропортів

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Hudson Institute, передає УНН.

«Та посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відбудови Україні потрібна надійна парасолька. Її зміцнення, зокрема, дасть нам змогу запустити один з аеропортів в Україні. Ми з партнерами вже працюємо над цим. Це ознака того, що перелом у війні намітився. І наступний рік стане в ній вирішальним»,- сказав Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак під час свого виступу закцентував увагу на тому, що ця зима для України буде не легкою. росія знову буде тероризувати українців, атакуючи інфраструктуру та енергетику.

Тому Україні вкрай необхідні системи ППО, щоб посилювати захист українського неба. Також єрмак зауважив, що надійний захист неба дозволить успішно відбудовувати території та відкрити один з аеропортів України.