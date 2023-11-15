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Романенко: Сили ППО більш як двічі посилили захист України

16.11.2023 / 11:14
Українські сили протиповітряної оборони більш як двічі посилили захист України порівнюючи з минулим роком.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Романенко зазначив, що оцінюючи, наскільки зараз закрите українське небо порівняно з тим, що було до повномасштабної війни, називати будь-які цифри некоректно.

Здебільшого через те, що до 24 лютого 2022 року загрози були зовсім інші, зараз же російські військові б'ють дронами, крилатими та балістичними ракетами, а також керованими авіабомбами.

"Грубо кажучи, якщо раніше захист був на рівні 30%, то тепер на 60-70%, але знову ж таки це стосується окремих об'єктів. В Україні ж досі багато об'єктів, які практично не захищає ППО", - додав експерт.

Романенко
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