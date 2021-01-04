Политологи говорят о росте рейтинга партии Медведчука и предсказывают перевыборы парламента

Об этом пишут политические эксперты в комментариях Главреду.

В частности, политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко подчеркнул, что Зеленский наигрался в президента и, вполне возможно, в следующем году объявит о своей отставке, и, соответственно, власть перейдет той политической силе, которая имеет больший кредит доверия у народа, а что касается парламента, то глава государства уже давно его не контролирует.

Это мнение поддерживает, и руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. Он считает, что «слуги», проиграв все, что можно было проиграть, уже не могут заявлять о своей монополии на власть, а значит парламентские выборы неизбежны.

«Вероятность же досрочных выборов президента будет зависеть от развития кризиса в экономике из-за коронавируса и бездарного управления страной, а также от того, какое давление на Украину будут оказывать наши западные партнеры», – отметил политолог.

В свою очередь политический эксперт Петр Олещук уверен, что у Президента сейчас нет причин идти на перевыборы парламента так как оппозиция не сможет построить дееспособную коалицию в новой Раде.

По мнению политического аналитика Александра Кочеткова резонным обоснованием для переформатирования Рады станут социальные проблемы, решить которые Зеленский и его команда не в состоянии. Соответственно власть в свои руки возьмет «Оппозиционная платформа – За жизнь» и ее лидер Виктор Медведчук, у которого, в отличие от действующего Президента, есть план по выводу страны из кризиса.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что закономерным итогом экономического и социального коллапса в стране должны стать отставка правительства и внеочередные парламентские выборы.