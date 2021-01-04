На Ивано-Франковщине депутаты приняли антиконституционное обращение с призывом не посещать богослужения прихода УПЦ

В городе Городенка Ивано-Франковской области местные депутаты заявили, что «не могут стоять в стороне событий касательно проведений богослужений в новом домовом храме УПЦ» и приняли обращение, противоречащее Конституции Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, заявление с призывом к жителям общины не посещать богослужения в единственном в городе храме Украинской Православной Церкви депутаты приняли официально на сессии Городенковского городского совета.

Ранее, 19 декабря, Ильинский приход города Городенка Ивано-Франковской епархии УПЦ совершил первую за несколько десятилетий Божественную литургию в новом домовом храме. Это единственный храм Украинской Православной Церкви в городе с 1990-х годов – бывшие православные храмы отобрали сторонники УПЦ КП и УГКЦ.

Через несколько дней после богослужения судьба прихода «вызвала беспокойство» у местных депутатов настолько, что они приняли на очередной сессии документ.

Текст антиконституционного обращения в социальной сети Фейсбук обнародовал мэр Богдан Кобылянский.

Используя набор штампов, фейковых обвинений в сторону Украинской Православной Церкви, депутаты назвали их фактами и призвали «жителей Городенковской общины не посещать богослужения в «новом домовом храме» Украинской православной церкви (Московский патриархат) на территории Городенки».