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Сейчас в больницах находятся почти 23 тысячи COVID-больных - Степанов

04.01.2021 / 17:23
Сейчас в больницах находится 22 802 пациентов с COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что на прошлой неделе были госпитализированы 12 318 человек, на позапрошлой - 15 907.

По словам министра, на прошлой неделе было выявлено на 11 тысяч меньше больных COVID-19.

"За прошедшую неделю было выявлено 47 877 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. На позапрошлой неделе эта цифра составляла 59 381", - сказал Степанов

Он отметил, что уменьшение количества выявленных случаев связано с праздниками и выходными.

В Украине по состоянию на 4 января лабораторно подтвержден 1 078 251 случай COVID-19, из них за сутки – 4 158.

Источник

госпитализация, коронавирус
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