По решению врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию лиц с подтвержденным коронавирусом

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"По решению санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека, у которого поставлен диагноз инфицирование коронавирусом. Это не просто мера", - сказал министр в комментарии журналистам в среду, 25 марта.

Он подчеркнул: "Человек, который избегает врачей, является разносчиком (инфекции – ред.)".

По словам главы МВД, к тем, кто будет пренебрегать необходимостью самоизоляции или госпитализации, будут предприниматься меры административного влияния.

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