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По решению врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию лиц с подтвержденным коронавирусом

26.03.2020 / 16:15
В условиях чрезвычайной ситуации в стране и с целью недопущения распространения коронавируса предусмотрена принудительная госпитализация тех лиц, у кого подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"По решению санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека, у которого поставлен диагноз инфицирование коронавирусом. Это не просто мера", - сказал министр в комментарии журналистам в среду, 25 марта.

Он подчеркнул: "Человек, который избегает врачей, является разносчиком (инфекции – ред.)".

По словам главы МВД, к тем, кто будет пренебрегать необходимостью самоизоляции или госпитализации, будут предприниматься меры административного влияния.

Источник 

госпитализация, коронавирус, Аваков
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