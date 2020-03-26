Режим чрезвычайной ситуации в Украине не ограничивает конституционные права граждан

Он отметил, что речь идет в первую очередь об ограничении передвижения для недопущения распространения коронавируса.

"Не нужно путать режим чрезвычайной ситуации с режимом чрезвычайного положения… По всей стране мы имеем, к великому сожалению, слишком частое и слишком быстрое распространение вируса", - сказал министр в комментарии журналистам в среду, 25 марта.

Он подчеркнул, что при режиме чрезвычайного ситуации не ограничиваются конституционные права граждан.

"Но дополнительные ограничения накладываются, прежде всего, на передвижение, на массовые собрания", - сказал глава МВД.

По его словам, принятые карантинные меры в определенной мере сдерживают распространение вируса. "Сейчас у нас динамика, которая позволяет держать ситуацию под контролем, важно чтобы эта динамика сохранилась", - сказал Аваков.

Он подчеркнул, что пока украинская медицина справляется с вызовами.

"Самое главное, что предусматривает режим карантина и чрезвычайной ситуации по всей стране - это ограничение передвижения: минимальное количество людей находится на улице, запрещены все массовые мероприятия. Режим «в масках» является наиболее приемлемым", - подытожил министр.

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