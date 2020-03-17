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В двух областях нужно ввести чрезвычайную ситуацию - Зеленский

17.03.2020 / 12:12
Президент Владимир Зеленский заявил о введении чрезвычайной ситуации на Житомирщине и Буковине.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на странице президента в Facebook 16 марта.

"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года", - сказал Зеленский.

По последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано уже 174 786 случаев коронавируса, количество умерших составляет 6705 человек, выздоровели 77657 человек.

В Украине лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Из них четыре - в Черновицкой и один в Житомирской области.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

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чрезвычайная ситуация, коронавирус, карантин, Зеленский
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