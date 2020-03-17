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Зеленский: в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус: 5 подтвердились, 64 - нет, 10 - еще в лаборатории

17.03.2020 / 13:14
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу и сообщил, что пока в Украине подтверждено пять случаев заражения.

"Дорогие украинцы! С сегодняшнего дня я буду очень часто информировать вас об актуальной ситуации по противодействию коронавируса. По состоянию на 16 марта 2020 года, в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус. Пять из них, к сожалению, положительные. 64 - не подтвердились. Еще 10 прорабатываются лабораторно", - сказал он в своем видеообращении в понедельник, 16 марта, опубликованном на его странице в Facebook.

Зеленский отметил, что в воскресенье были возвращены домой 123 украинца, которые застряли на границе Италии и Словении. "Экспресс-тесты показали отсутствие у них короновирусной инфекции. Тем не менее, каждый из эвакуированных обязался осуществить 14-дневную самоизоляцию. Это достойный пример гражданского сознания", - указал он.

Источник

коронавирус, Зеленский
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