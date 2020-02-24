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Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая

24.02.2020 / 12:48
Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной организации Игоря Сопеля.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - сообщает пресс-служба президента.

Главой ОГА предприниматель Сопель стал 31 октября минувшего года.

Напомним, власти Украины решили эвакуировать граждан страны из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

18 февраля несколько сотен человек собрались в Микулинцах Тернопольской области на протест против размещения эвакуированных из Китая людей в сaнaтории "Медоборы" (с.Конопковкa рядом с Микулинцами) нa карантин и обcервaционные мероприятия. Подобная акция прошла и во Львовской области.

Президент Зеленский заявил, что акции против эвакуации украинских граждан из китайского города Ухань имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия.

Источник

отставка, эвакуация, коронавирус, Китай, Зеленский, Игорь Сопель
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