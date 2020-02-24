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СМИ: Трамп приказал заблокировать книгу Болтона

24.02.2020 / 13:50
Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники

По информации издания, Трамп заявил своим юристам, Болтону нельзя позволять публиковать что-либо, что касается общения с ним на тему национальной безопасности, поскольку все эти сведения являются секретными.

Кроме того, Трамп заявил, что книга Болтона, которая повествует о его деятельности в Белом доме, не должна быть выдана до выборов, которые состоятся в стране в ноябре.

Напомним: Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон предупредил, что администрация Трампа может заблокировать его воспоминания, которые описывают его контакты с президентом по вопросу Украины.

Источник

Трамп, Болтон
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