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Трамп отправил Болтона в отставку

11.09.2019 / 14:52
Президент США Дональд Трамп уволил советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я сообщил Джону Болтону прошлой ночью, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я очень не соглашался со многими его предложениями, как и другие в Администрации, и следовательно ...", - написал Трамп в своем Twitter.

"Я попросил Джона о его отставке, которую мне подали сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. Я назову нового советника по национальной безопасности на следующей неделе", - отметил Трамп.

Отставка происходит на фоне сообщений о разногласиях во взглядах чиновников кабинета Трампа по отмененному мирному плану пригласить талибов в США. Болтон выступил против встречи с талибами, которую Трамп отменил в выходные после того, как сначала пригласил группировку в США завершить мирные переговоры.

Назначение советника по нацбезопасности не требует одобрения Сената США. Болтон в марте 2018 года стал третьим советником по вопросам национальной безопасности Трампа за 14 месяцев. Он десятилетиями был "ястребом" внешней политики в республиканских кругах, работал в администрациях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

Источник 

отставка, Трамп, Болтон
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