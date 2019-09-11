На Донбассе на концерте православного священника-победителя песенного шоу собрали 20 тыс грн на лечение онкобольного ребенка

Победитель 7-го сезона вокального конкурса “Голос країни” протоиерей Александр Клименко выступил с концертом, на котором в рамках благотворительной инициативы было собрано 20 000 грн на лечение ребенка, больного раком.

Концерт состоялся в городе Покровское Донецкой области 6 сентября, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на "Фома в Украине" и donetsk.church.ua.

Накануне мероприятия отец Александр встретился с православной молодежью города. На встрече обговорили вопросы о важности живого общения, места социальных сетей в жизни современных людей, пользы чтения качественной литературы.

Священник также ответил на вопросы собравшихся.

Во время встречи и концерта была проведена акция по сбору средств для лечения девятилетнего Вани Радченко с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз».

Со сцены отец Александр призвал всех откликнуться на просьбу о помощи.

Также была развёрнута благотворительная выставка-продажа картин, мягких игрушек, вышитых панно и икон, созданных руками мамы онкобольного ребенка.

Все желающие могли пожертвовать посильную сумму.

Помощь в проведении этой благотворительной акции оказывали участники православного волонтёрского движения «Мастерская будущего».