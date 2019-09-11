Депутаты Киевсовета заявили, что Кличко собирается узурпировать власть в Киеве

Депутаты Киевсовета заявляют о намерении мэра столицы Виталия Кличко окончательно узурпировать власть путем принятия решения Киевсовета на ближайшем заседании, которое назначено на 12 сентября.

Об этом заявил председатель депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский на брифинге 11 сентября, представляя позицию депутатов своей политсилы в Киевсовете, передает «Телеграф».

По его словам, после длительного перерыва почти в четыре месяца после того, как состоялись предварительные заседания Киевсовета, есть опасность, что на ближайших заседаниях будут продвигаться "опасные инициативы".

«Хочу отметить одну из них. Это такое фиктивное восстановление местного самоуправления. То есть, речь идет не о настоящем современном самоуправлении, таком, как в столицах Европы, а просто о том, чтобы переподчинить и разобрать КГГА на какие-то отдельные департаменты, исполнительные органы. Фактически, речь идет о том, чтобы захватить и удержать власть», - заявил Гусовский.

Он подчеркнул, что последние пять лет в столице блокировался процесс восстановления местного самоуправления, в частности, напомнил про историю с намерением восстановить районные администрации в городе.

«Хорошо иллюстрирует ситуацию то, что в течение пяти лет абсолютно ничего не происходило в вопросе восстановления самоуправления... Здесь действия говорят лучше, чем разнообразные обещания. Поэтому я бы хотел подчеркнуть, что за последние годы накоплено немало злоупотреблений, и об этом свидетельствуют различные аудиты», сказал депутат Киевсовета.

Он подчеркнул, что за это время Киев понес около трех миллиардов потерь от злоупотреблений столичной власти.

«Более миллиарда гривен было потерь благодаря неэффективной деятельности городской администрации, городской власти. И около 200 уголовных производств было открыто за это время. Но никаких реальных результатов нет. Поэтому мы бы хотели подчеркнуть, что реальное восстановление местного самоуправления может произойти через изменения к закону о столице», - отметил Гусовский.

Он выразил надежду, что в ближайшее время Верховная Рада примет необходимые изменения в закон о столице, а также подчеркнул на необходимости перезагрузки городской власти в Киеве.

В свою очередь депутат Киевсовета Илья Сагайдак заявил о необходимости проведения в Киеве аудита работы городской власти и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение проверки работы Кличко, КГГА и всех подчиненных структур.