Свидетель разговора Зеленского с Трампом увольняется из-за "запугивания" и "мести"

Об этом заявил адвокат офицера Дэвид Прессман, которого цитирует The Washington Post

Прямая речь Прессмана: "С помощью кампании запугивания и мести президент США попытался заставить Виндмана сделать выбор между соблюдением закона или удовольствием президента. Между выполнением присяги или защитой своей карьеры.

Патриотизм Виндмана стоил ему карьеры".

Виндман отметил, что очень любит свою работу и добавил, что его семья с нетерпением ждет следующего этапа их жизни.

Напомним: 19 ноября 2019 года на открытых слушаниях в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало ясно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, чего хотел Трамп.

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