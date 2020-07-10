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Приезжим из стран "красной зоны" для досрочного завершения самоизоляции пройти ПЦР-тест можно в только в аккредитованных лабораториях

10.07.2020 / 12:47
Приезжим из стран "красной зоны" для досрочного завершения самоизоляции проходить ПЦР-тестирование можно в только в аккредитованных Центром общественного здоровья (ЦОЗ) лабораториях (перечень - на сайте ЦОЗ – ред.).

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, 9 июля.

"Если человек приезжает из стран "красной зоны", он должен пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение "Дий Вдома". В то же время по желанию он может пройти ПЦР-тестирование в лаборатории, которая аккредитована Центром общественного здоровья. В случае негативного теста лаборатория сразу же уведомляет ЦОЗ, автоматически приходит уведомление в приложении",- сказал он.

В "красную зону" входят страны, где показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на 100 тыс. населения.

Источник

тест, коронавирус, самоизоляция
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