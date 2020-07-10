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Митрополит Онуфрий расскажет, как очистить сердце от зла

10.07.2020 / 12:48
Митрополит Онуфрий расскажет, как очистить сердце от зла
Анонс Источник: Центр информации УПЦ
Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 11 июля в 06.40 на телеканале «Интер»

В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий расскажет, что поможет сделать сердце добрее.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 11 июля в 06.40 на телеканале «Интер».

«Не надо отчаиваться, надо входить в душу с молитвой, с покаянием, самопринуждением, смирять себя в своей душе. И потихоньку-потихоньку выгонять из своей души все зло. И душа станет доброй, душа станет милосердной» - рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, как важно проявлять милосердие.

 

Источник: Inpress.ua
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