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В Церкви объяснили, почему изображать Иисуса темнокожим противоречит церковным канонам

10.07.2020 / 13:01
В Церкви объяснили, почему изображать Иисуса темнокожим противоречит церковным канонам
Картина Лорны Мэй Уодсворт Источник: РИА Новости
По его мнению, изображать можно кого и как угодно, «но Христом это назвать будет невозможно»

Изображение Иисуса Христа в образе афроамериканца является нарушеним церковных канонов и исторической правды.

Об этом заявил глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин в интервью РИА Новости, комментируя появление на алтаре Сент-Олбанского собора в Англии вариации на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» с темнокожим Христом в центре.

«Христос же не был по факту афроамериканцем, правда же? Так что это изображение какого-то другого лица. Видимо, в угоду политической конъюнктуре пытаются показать таким образом свою какую-то гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию», — сказал протоиерей Леонид Калинин.

По его мнению, изображать можно кого и как угодно, «но Христом это назвать будет невозможно»

«В России такого не будет. Потому что мы придерживаемся все-таки строгих канонов Церкви. А они уже давно их не придерживаются. Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде», — добавил глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

 4 июля 2020 в алтаре англиканского собора в Сент-Олбанс (графство Хартфордшир, Англия) разместили картину с чернокожим «Иисусом Христом» в центре – вариацию на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Картину разместили в знак солидарности с движением Black Lives Matter, вскоре после того, как архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал Церковь Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека.

Картину написала в 2009 году художница Лорна Мэй Уодсворт, моделью послужил темнокожий житель Ямайки.

 

Источник: Inpress.ua
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