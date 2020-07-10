Санкции против РФ должны не просто быть сохранены, но и усилены с каждым новым нарушением ею норм международного права – Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Безусловно. Тут не справиться только дипломатическими переговорами, нужны также эффективные инструменты давления, потому мы продолжаем настаивать, что санкции против России не просто должны сохраняться, но и усиливаться в связи с каждым новым нарушением нею норм международного права и ее обязательств как государства, которое оккупирует территории. И если с соблюдением санкций все неплохо складывается и удается, несмотря на разные волны и слухи, это все удерживать, то с усилением санкций есть вопрос, и мы постоянно бьем именно в эту точку, что "сделала Россия новое нарушение, нужен новый уровень давления", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

На вопрос о возможной новой волне агрессии со стороны России Кулеба ответил, что Украине известно о построении Россией сети военных объединений и подразделений вдоль границы, и это - не признак миролюбивой политики.

"2014 год показал нам, что любую угрозу или даже намек на угрозу со стороны России нужно воспринимать максимально серьезно, и, без преувеличения, Украина должна в любой момент быть готовой к чему-либо, и наши Вооруженные силы, и наша дипломатия, и наша экономика, и все другие секторы жизни. Мы прекрасно владеем всей информацией о построении сети военных объединений и подразделений вдоль нашей границы, и это не является признаком миролюбивой политики. Но при этом у нас сейчас продолжается активная фаза дипломатического поединка, где мы пытаемся принести мир", - подчеркнул министр.

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