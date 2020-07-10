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У Порошенко на разговор якобы с Путиным: это все фейк и месть Кремля

10.07.2020 / 13:49
В партии бывшего президента Петра Порошенко назвали фейком и фальсификацией опубликованный нардепом Андреем Деркачем разговор якобы экс-президента и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске"до "убийства Петром Порошенко родного брата".

"Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом...

И пресс-конференция Деркача-Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков - часть спецоперации московской агентуры с навязывания российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за него украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко.

Это - месть Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля".

В партии Порошенко считают, что Деркач и прокурор Константин Кулик, которые на пресс-конференции в четверг опубликовали якобы разговора Порошенко - "участники кремлевского плана по отбеливание Путина, снятие с России ответственности за агрессию и переложение ее на Украину".

Также в "Евросолидарности" пишут, что слова Кулика и Деркача коррелируются с заявлением генпрокурора Ирины Венедиктовой о том, будто граждане массово обращаются с заявлениями на Порошенко.

В частности, там пишут, что юристы, которые "обслуживают пятую колонну, в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества".

Все эти факты в партии бывшего президента называют "частью спецоперации московской агентуры" и "местью Кремля" Порошенко.

Также в "ЕС" опубликовали отрывки из книги бывшего президента Франции и участника "Нормандской четверки" Франсуа Олланда.

Олланд писал, что Порошенко "держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции". По его воспоминаниям, "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга", но Порошенко "оставался непреклонным относительно суверенитета своей страны".

Напомним: 9 июля нардеп Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами похожими на голоса Порошенко и президента РФ Путина. Разговор якобы состоялся в апреле 2015 года.

Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию записи телефонного разговора якобы Путина и Порошенко.

9 октября народный депутат Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава несколько лет предоставлял посольству США в Киеве информацию о ходе резонсних дел, которые касались Украины и США.

Деркач заявил, что у него есть документы о совершении давления на Шокина в рамках расследования дела о компании "Burisma". Нардеп сказал, что Шокин планировал допросить членов правления "Burisma", в частности Хантера Байдена.

В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.

Источник

Порошенко, Путин, Деркач
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