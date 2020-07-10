Войти | Зарегистрироваться
15:56

пятница,
10 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве за сутки подтвердили 93 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

10.07.2020 / 14:20
В Киеве за сутки лабораторно подтвердили еще 93 новых случая коронавирусной болезни, трое ранее заболевших умерли, 62 – выздоровели, сообщил 9 июля городской голова столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян. На сегодня в столице уже 5872 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.

Так, среди заболевших: 34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет и 3 девочки от 8 до 15 лет, а также 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет и 6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Мэр отметил, что в больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1962 жителя столицы", - написал Кличко.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 27, в Деснянском – 15, в Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев.

Источник

коронавирус, Киев, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.