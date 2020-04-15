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В Киеве уже 551 подтвержденный случай COVID-19

15.04.2020 / 12:49
В Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом во время брифинга 14 апреля сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков. По прошедшие сутки, в столице, к сожалению, еще один летальный исход", - сказал Кличко.

По его словам, среди киевлян, которые заболели: 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет и 24 человека - от 21 до 82 лет.

Также заболели шесть детей - три девочки и три мальчика в возрасте от трех до семи лет.

Он отметил, что всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

В Украине в течение суток коронавирус обнаружен у 270 человек, а общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3372-х.

Источник 

коронавирус, карантин, Киев, Кличко, COVID-19
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