В Киеве уже 551 подтвержденный случай COVID-19

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков. По прошедшие сутки, в столице, к сожалению, еще один летальный исход", - сказал Кличко.

По его словам, среди киевлян, которые заболели: 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет и 24 человека - от 21 до 82 лет.

Также заболели шесть детей - три девочки и три мальчика в возрасте от трех до семи лет.

Он отметил, что всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

В Украине в течение суток коронавирус обнаружен у 270 человек, а общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3372-х.

Источник