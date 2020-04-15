Войти | Зарегистрироваться
12:56

среда,
15 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рада определилась с датой нового внеочередного заседания

15.04.2020 / 12:18
Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится или в конце текущей недели, или в начале следующей, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим об изменениях в регламент, то это второе чтение. Тут многое будет зависеть от повестки дня - возможно только этот вопрос, возможно еще несколько. Думаю, что это будет или конец этой недели или начало следующей, состоится дополнительное внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться, я думаю, несколько вопросов, в том числе, возможно и изменения в регламент", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее несколько депутатов фракции "Слуга народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады может состояться 16 апреля.

Главным вопросом должно стать рассмотрение законопроекта об изменениях в регламент Верховной Рады, что позволит не затягивать рассмотрение во втором чтении закона о банковской деятельности, необходимого для получения финансовой помощи от МВФ.

Как сообщалось, ко второму чтению к законопроекту №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" народные депутаты подали 16 тыс 335 правок, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Источник

ВР, Разумков, внеочередное заседание
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 апреля
14 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.