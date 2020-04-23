Разумков созывает внеочередную Раду на 24 апреля

Об этом сообщает сайт парламента

Дословно: "В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 24 апреля 2020 года".

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

-проект постановления об отмене решения Рады от 16 апреля о принятии закона о внесении изменений в регламент Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3)

проект постановления об отмене результатов голосования Рады от 16 апреля о принятии изменений в закон о местном самоуправлении (№ 2653-П);

-проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии (№ 2372);

-проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№ 2809);

-проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№ 3205, 3205-1)

-проект закона о внутреннем водном транспорте (№ 1182-1-д);

-проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросов сертификации оператора системы передачи (№ 3364);

-проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234);

-проект постановления о создании временной следственной комиссии Рады по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям госбюджета (№ 3358).

Напомним, на внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в свой регламент, призванный избавиться от поправочного спама.

Это должно ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта, который сейчас заблокирован 16 тысячами поправок.

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