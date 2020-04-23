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Разумков созывает внеочередную Раду на 24 апреля

23.04.2020 / 10:16
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания в пятницу, 24 апреля.

Об этом сообщает сайт парламента

Дословно: "В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 24 апреля 2020 года".

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

-проект постановления об отмене решения Рады от 16 апреля о принятии закона о внесении изменений в регламент Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3)
проект постановления об отмене результатов голосования Рады от 16 апреля о принятии изменений в закон о местном самоуправлении (№ 2653-П);
-проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии (№ 2372);
-проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№ 2809);
-проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№ 3205, 3205-1)
-проект закона о внутреннем водном транспорте (№ 1182-1-д);
-проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросов сертификации оператора системы передачи (№ 3364);
-проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234);
-проект постановления о создании временной следственной комиссии Рады по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям госбюджета (№ 3358).

Напомним, на внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в свой регламент, призванный избавиться от поправочного спама.

Это должно ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта, который сейчас заблокирован 16 тысячами поправок.

Источник

ВР, Разумков, внеочередное заседание
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