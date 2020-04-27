Рада в конце следующей недели может рассмотреть кадровые назначения

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 26 апреля, пишет "Укринформ".

Прямая речь: "По состоянию на сегодня конечной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, если оно все же произойдет, то произойдет в конце недели".

Он добавил, что на этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров, однако пока соответствующее представление со стороны Кабмина не было зарегистрировано в ВР.

Прямая речь: "Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях".

Напомним, 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Михаилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам – и тот согласился.

В "Слуге народа" прогнозировали, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-29 апреля.

В то же время на встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа" экс-президенту Грузии не удалось убедить большинство нардепов проголосовать за назначение его вице-премьером.

В "слуг" пока не хватает голосов, чтобы самостоятельно назначить Саакашвили на должность. В ОПЗЖ уже заявили, что не поддержат эту кандидатуру. "Батькивщина" же утвердительного ответа о позиции во время голосования пока не предоставила.

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