Войти | Зарегистрироваться
10:52

понедельник,
27 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рада в конце следующей недели может рассмотреть кадровые назначения

27.04.2020 / 10:15
Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в конце следующей недели, но конкретная дата пока не известна.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 26 апреля, пишет "Укринформ".

Прямая речь: "По состоянию на сегодня конечной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, если оно все же произойдет, то произойдет в конце недели".

Он добавил, что на этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров, однако пока соответствующее представление со стороны Кабмина не было зарегистрировано в ВР.

Прямая речь: "Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях".

Напомним, 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Михаилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам – и тот согласился.

В "Слуге народа" прогнозировали, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-29 апреля.

В то же время на встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа" экс-президенту Грузии не удалось убедить большинство нардепов проголосовать за назначение его вице-премьером.
В "слуг" пока не хватает голосов, чтобы самостоятельно назначить Саакашвили на должность. В ОПЗЖ уже заявили, что не поддержат эту кандидатуру. "Батькивщина" же утвердительного ответа о позиции во время голосования пока не предоставила.

Источник

ВР, Разумков, кадровые назначения, внеочередное заседание
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 апреля
26 апреля
25 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.