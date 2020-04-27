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За сутки в Украине обнаружили почти 500 случаев коронавируса

27.04.2020 / 09:44
8 тысяч 617 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 840, а скончавшихся – 209.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 25 апреля получено 492 сообщения о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерло 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина… В общей сложности 840 человек уже выздоровели, из них 162 медика - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 25 апреля в Украине было 8 тыс 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (782) превышало количество летальных случаев (201). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 58.

По состоянию на утро 24 апреля сообщалось о 477 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 23 апреля - 578, 22 апреля – 467, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

В Винницкой области - 388 случаев (64 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 11 новых случая заболевания и 8 случаев выздоровления;

Волынская область - 241 случай (48 выздоровели), из них за минувшие сутки 29 случаев заболевания и 8 случаев выздоровления;

Днепропетровская область - 292 случая (13 выздоровели), из них 52 новых случая заболевания;

Донецкая область - 29 случаев (10 выздоровели), из них 2 новых случая заболевания;

Житомирская область - 348 случаев (10 выздоровели), из них 11 новых случаев заболевания;

Закарпатская область - 329 случаев (30 выздоровели), из них 43 новых;

Запорожская область - 182 случая заболевания (39 выздоровели), из них 11 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления;

Ивано-Франковская область - 731 случай (65 выздоровели), из них 31 новый случай заболевания; ранее сообщалось о 66 выздоровевших к утру 25 апреля;

Киев – 1 тыс 188 случаев (60 выздоровели), в том числе 29 новых случаев заболевания;

Киевская область - 542 случая (49 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 23 новых случая заболевания и 2 - выздоровления;

Кировоградская область - 323 случая заболевания (54 выздоровели), из них 17 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления;

Львовская область - 348 случаев заболевания (56 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 31 новый случай заболевания и 15 - выздоровления;

Луганская область - 29 случаев заболевания (3 выздоровления), из них 1 новый заболевший;

Николаевская область – 111 случаев заболевания, из них за сутки 8 новых;

Одесская область - 220 случаев заболевания (9 выздоровления), в том числе 37 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления за минувшие сутки;

Полтавская область - 172 случая (14 выздоровели), в том числе 3 новых случая заболевания;

Ровенская область - 508 случаев заболевания (46 выздоровели), в том числе 25 новых случая заболевания и 5 -выздоровления;

Сумская область - 95 случаев (48 выздоровели), из них 1 новый случай заболевания и 1 - выздоровления;

Тернопольская область - 607 случаев (58 выздоровели), в том числе 42 новых случая заболевания и 3 - выздоровления;

Харьковская область - 147 случаев заболевания (15 выздоровления), за минувшие сутки 22 новых заболевших;

Херсонская область - 87 случаев заболевания (15 выздоровления), из них 8 новых заболевших;

Хмельницкая область – 70 случаев (16 выздоровели), из них 4 новых случая заболевания и 4 - выздоровления;

Черкасская область - 257 случаев заболевания (55 выздоровели), в том числе 8 новых заболевших за минувшие сутки и 1 выздоровевший;

Черновицкая область – 1 тыс 341 случай заболевания (60 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 33 новых заболевших и 8 выздоровевших;

Черниговская область - 32 случая заболевания (3 выздоровели), из них 10 новых заболевших.

На амбулаторном лечении по состоянию на утро воскресенья находится 5 тыс 867 пациентов, из них 471 ребенок и 1 тыс 391 медицинский работник. Всего госпитализировано 2 тыс 750 человек, из них 115 детей и 284 медицинских работника. На аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 107 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

Таким образом, количество проходящих амбулаторное лечение в Украине на сутки возросло на 369, в том числе на 38 детей и 90 медработников.

Количество госпитализированных за сутки возросло на 123, в том числе на 3 детей и 11 мердаботников. На ИВЛ находится на три человека больше.

Всего в Украине исследовано 89 тысяч 373 образца на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (лабораторная диагностика).

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