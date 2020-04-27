Премьер: сложившиеся стандарты социального поведения должны соблюдаться и после завершения карантина

"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - написал он на своем канале в Telegram.

Так, премьер-министр настаивает, что даже после послабления и окончания карантина гражданам стоит продолжать избегать больших собраний и обеспечивать дистанцию не менее 1,5 метра. Стандарт проведения дезинфекций в публичных пространствах и размещения дозаторов с дезинфицирующими средствами на видных местах также должен сохраниться.

Кроме того, следует продолжать использовать средства индивидуальной защиты - защитные маски и перчатки, считает Шмыгаль.

Кроме того, должен быть закреплен переход к "touchless economy" - распространение онлайн-продаж и безналичных платежей, бесконтактная доставка, специальное обслуживание в супермаркетах и заведениях общественного питания.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.

Источник