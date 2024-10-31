Войти | Зарегистрироваться
07:56

воскресенье,
17 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

ISW: кремль посилює свою кампанію рефлексивного контролю

16.11.2024 / 16:20
кремль посилює свою кампанію рефлексивного контролю, щоб вплинути на прийняття рішень Заходом на користь рф. Це відбувається під час невизначеності політики США щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики дійшли такого висновку, в тому числі виходячи з подій попереднього дня. Зокрема, 15 листопада російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час бесіди він повторив кілька інформаційних операцій кремля, спрямованих на вплив на німецький уряд та інші західні держави з метою тиску на Україну, а також примусу її до мирних переговорів замість того, щоб надавати країні подальшу військову підтримку.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський назвав розмову Шольца та путіна "скринею Пандори" і попередив, що ця розмова допомагає керівнику кремля досягти його ключових цілей. Мова йде про зниження ізоляції в міжнародному співтоваристві та старт переговорів на кращих для росії умовах, "які ні до чого не приведуть".

ISW пише, що путін та інші високопосадовці рф останнім часом посилили риторику, спрямовану на вплив на зовнішню політику нового уряду США за обраного президента Дональда Трампа.

Також кремль нещодавно підтвердив своє небажання йти на компроміс щодо умов будь-яких можливих майбутніх переговорів, паралельно вказуючи на те, що давня мета кремля, а саме повна капітуляція України - залишається незмінною.

Аналітики вважають, що кремль, ймовірно, намагається скористатися невизначеністю майбутньої політики США щодо України, посиливши свою компанію рефлексивного контролю проти європейських союзників української держави.

Зокрема, чиновники рф, в тому числі секретар ради безпеки росії сергій шойгу та міністр оборони андрій білоусов, використовували телефонні дзвінки із західними політичними та оборонними чиновниками для поширення інформації про операції кремля. Також це були спроби загрожувати Заходу, щоб він пішов на передчасні поступки щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

ISW
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 ноября
15 ноября
14 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.