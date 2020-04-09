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Разумков: планируем, что внеочередная Рада будет в понедельник

09.04.2020 / 17:56
Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится, ориентировочно, 13 апреля. Об этом заявил Председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Рада».

«К сожалению, внеочередное заседание немного смещено во времени. Оно состоится, ориентировочно, в понедельник. Мы планируем, что это будет понедельник, 13 апреля», - сказал Разумков.

По его словам, дата проведения внеочередного заседания сместилась в связи с тем, что вечером 8 апреля фактически был готов окончательный вариант законопроекта о внесении изменений в Государственный бюджет на 2002 год, подготовленный Министерством финансов в совместной работе с комитетами Верховной Рады.

«И только после этого мы смогли раздать его нашим коллегам, чтобы они ознакомились и изучили этот документ, возможно, внесли свои замечания, для этого тоже нужно время. Именно поэтому с пятницы мы перенесли внеочередное заседание на понедельник. Будут еще дополнительные встречи как с представителями депутатских фракций, так и с председателями комитетов для того, чтобы максимально качественный документ был рассмотрен и, я надеюсь, был принят в Верховной Раде Украины», - пояснил спикер.

В то же время Разумков подчеркнул, что именно законопроект о внесении изменений в Госбюджет станет главным вопросом повестки дня внеочередного заседания, которое планируется на 13 апреля.

«С сегодняшнего дня многое зависит в нашей стране, и поэтому именно такая детальная работа была над этим законопроектом. Возможно, еще будут включены дополнительные законопроекты, которые будут определяться инициаторами проведения внеочередного заседания, они могут быть разными - все в рамках Регламента и потребностей, которые будут стоять перед Верховной Радой», - добавил политик.

Ранее в комментарии Укринформу заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что в повестке дня внеочередного заседания - повторное первое чтение законопроекта №3279 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и рассмотрение проектов постановлений об отмене закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Источник

ВР, Разумков, внеочередное заседание
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