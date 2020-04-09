Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допустил пандемию коронавируса

Господь попустил коронавирус по нескольким причинам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, о них расскажет Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в эфире телеканала «Интер».

«Сегодня мы переживаем бедствие, которое называется коронавирус. Некоторые люди спрашивают: «За что мне это попущение, я не сделал ничего плохого». Бог попускает нам по нескольким причинам: это сначала за наши грехи, а второе - Господь попускает нам, чтобы сделать нас трезвыми», - сказал Митрополит Онуфрий.

Он отметил, что болезнь дает возможность посмотреть на жизнь правильно.

«Коронавирус многих из нас, которых мы считаем героями, которые ничего не боятся, ничего не страшатся, отрезвляет и дает нам возможность более правильно посмотреть на жизнь, оценить и выстроить свою жизнь», - подчеркнул Блаженнейший.

Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 11 апреля в 06.30 на телеканале «Интер».