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МОН: Загалом цього року на професійну освіту вирішили подати заяви понад 94 тисячі учнів

05.11.2024 / 16:25
Завершення вступної кампанії до професійно-технічних закладів освіти показало, що найбільш затребуваними серед абітурієнтів і на ринку праці виявилися професії кухаря, автослюсаря, електрогазозварника, кондитера, водія та тракториста.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Водночас, професії кухаря, водія та слюсаря є в числі найпопулярніших у вакансіях на сайтах пошуку роботи.

Загалом цього року на професійну освіту вирішили подати заяви понад 94 тисячі учнів, а загалом навчання розпочали 219 тисяч студентів. Виконання регіонального замовлення у 2024 році досягло 92%, що на 4% вище від показника 2023 року. Це демонструє позитивну тенденцію в адаптації профтехів до потреб місцевого бізнесу.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підкреслив, що робітничі професії є основою для відбудови економіки України, і молодь має усвідомлювати свою важливу роль у цьому процесі.

"Нам потрібно пояснити, що професійна освіта — це про свідомий вибір, адже мотивація обирати ці спеціальності має йти не лише від запиту ринку праці, а й від розуміння учнями того, що вони можуть повноцінно реалізуватись та побудувати успішну кар’єру, обравши профтех", — зазначив міністр.

Цього року найбільше заяв за регіональним замовленням отримали:

  • Дніпропетровська область — 5423 учні
  • Львівська область — 4829 учнів
  • м. Київ — 4526 учнів

За державним замовленням найбільше заяв подали:

  • Харківська область — 809 учнів
  • Одеська область — 435 учнів
  • Хмельницька область — 426 учнів

Заступник міністра з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній відзначив, що профтехи все більше орієнтуються на потреби локального бізнесу та роботодавців. Студенти обирають професії з високим попитом, а заклади освіти вдосконалюють свою матеріально-технічну базу — зокрема, цього року планується відкрити ще 100 нових майстерень.

Зазначається, що для зручності вибору профтеху Міносвіти запустило сайт "Профтех онлайн". За 4 місяці вступної кампанії сайт зібрав 72 тисячі переглядів, з найбільш активною аудиторією зі Львівської області, Києва та Полтавщини.

МОН, професійна освіта
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