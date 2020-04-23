Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 11 мая

Так, внесены изменения в ранее принятые акты правительства, которыми действие ранее введенных карантинных мер продлено с 24 апреля до 11 мая текущего года.

"При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

В то же время он отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов.

"Стартовую точку этого плана мы называем "День К". Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", - добавил он.

Премьер отметил, что по расчетам правительства, "День К" должен наступить 12 мая.

"У нас также есть важные задачи, над которыми мы продолжаем работать: постепенно увеличиваем количество тестирований, улучшаем обеспечение больниц и медиков, вводим систему е-контроля за самоизоляцией как альтернативой обсервации и разрабатываем новые социальные стандарты. Это прежде всего ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция", - констатировал Шмыгаль.

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