Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 11 мая

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18:43
Число жертв коронавируса в мире превысило 177 тыс. человек, инфицировано более 2,56 млн
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12:17
В мире зафиксировали более 2,5 миллиона случаев COVID-19
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11:15
Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения
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17:19
Китайские ученые заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19
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16:48
Летняя температура не поможет остановить коронавирус - ученые
- 18:43
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16:15
В Украине повысили минимальную помощь по безработице на время карантина
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15:54
39% украинцев заявляют о появившихся финансовых трудностях, у 45% нет никаких сбережений – опрос
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15:23
Год со дня победы Зеленского на выборах – итоги от бизнеса
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10:23
Глава МВФ: из-за коронавируса уровень жизни упадет в 170 странах
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14:12
Совет ЕС отдельно обсудит банковскую реформу в Украине
- 16:15
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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17:59
Как защитить глаза от коронавируса
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07:52
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
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18:12
5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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17:59
10 видов воды, которой можно утолить жажду
- 17:59
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08:59
Киев усиленно моют с шампунями и антисептиками
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10:16
Эпидемия коронавируса оказала неожиданное влияние на каналы Венеции
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09:24
Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка
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09:12
Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
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09:16
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
- 08:59