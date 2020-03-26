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Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней - до 24 апреля

26.03.2020 / 09:01
Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней - до 24 апреля
Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране за 30 дней до 24 апреля текущего года.

"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина по всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 25 марта.

По его словам, решение позволяет продлить данные меры в случае необходимости.

Таким образом, Кабинет министров Украины в среду расширил режим чрезвычайной ситуации, ране введенный в ряде областей, на всю территорию Украины

Представляя проект решения, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что проект был разработан МВД, в том числе для назначения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, а также для переведения единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации.

"То есть мы предлагаем сейчас решением правительства ввести режим чрезвычайной ситуации по всему государству", - сказал Аваков.

Согласно принятому решению, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач назначен руководителем по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня.

Дополнительных материальных затрат принятие этого решение не требует. "В первую очередь это требует принятия от нас стабилизационного фонда", - сказал глава МВД.

Напомним, 23 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

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Кабмин, чрезвычайная ситуация, коронавирус, карантин
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