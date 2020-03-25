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"Самое грязное – это деньги": врач-инфекционист дала советы по коронавирусу

25.03.2020 / 18:43
Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Как минимизировать риски подхватить инфекцию – рассказала заведующая инфекционным отделением Гощанской центральной районной больницы Любовь Мандина.

 

"Если говорить о коронавирусе, то важнейшие шаги, которые мы должны сделать – это вакцинация и изоляция. Бояться не нужно, мы уже работали с коронавирусом в 2003. Тогда это был тяжелый острый респираторный синдром (SARS), который локализован. Но нужно понимать, что вирусные болезни – это микроорганизмы способные к мутации", – заявила женщина.

Врач отметила, что скорее всего 80% населения переболеет коронавирусом, но это пройдет легко. Часть зараженных и вовсе могут и не заметить болезнь.

"15% будут болеть уже тяжелее формами и только 5% будут нуждаться в интенсивной терапии. В зоне риска пожилые люди, те, кто имеет хронические болезни, сахарный диабет или повышенную массу тела", – рассказывает она.

Инфекционист добавила, что паника и страхом имеют свойство создавать иммунодефицит. Поэтому их в первую очередь надо отставить в сторону. Также Любовь дала дельные советы, как минимизировать риски подхватить инфекцию:

-особенно нужно беречь своих родителей, бабушек и дедушек;
-карантин так карантин: оставаясь дома вы заботитесь не только о себе и своей семье, но и помогаете медикам, а значит спасаете жизни;
-руки моем с мылом часто и регулярно. Кстати, самое грязное – это деньги. Уменьшайте контакт с наличными и визиты в банки;
-закаляем иммунитет – спорт, правильное питание, хороший сон

"За почти 40 лет опыта работы в инфекционном отделение я видела разные вирусы и различные формы заболеваний. Мы справились тогда, справимся и сейчас", – подытожила врач.

Источник

коронавирус, карантин, инфекции
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