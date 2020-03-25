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Управделами УПЦ призвал не паниковать, а довериться Богу и помочь нуждающимся

25.03.2020 / 18:25
Управделами УПЦ призвал не паниковать, а довериться Богу и помочь нуждающимся
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Вера в Бога проявляется не в абстрактных чувствах, а через жизненные ситуации и наше отношение к тем, кто нуждается в поддержке

В период пандемии коронавируса важно довериться Богу и не поддаваться панике.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью телеканалу «Наш».

«Мы сейчас переживаем особое состояние в связи с коронавирусом Covid-19, которое очень часто граничит с паникой. Верующие люди должны всегда помнить, что мы в руках Божиих, должны помнить слова нашего Спасителя: «Не бойся малое стадо, и веруй», - подчеркнул митрополит Антоний.

По его словам, вера в Бога проявляется не в абстрактных чувствах, а через жизненные ситуации и наше отношение к тем, кто нуждается в поддержке.

«Вера в Бога - это еще доверие Богу, оно проявляется через нашу с вами жизнь, как мы относимся не абстрактно к Богу, не абстрактно к другим людям, а конкретно в этот момент, когда каждый нуждается в особой поддержке, в улыбке, в добрых словах», - сказал владыка.

Он также напомнил, что особая помощь в это время необходима пожилым и одиноким людям - привезти из магазина продукты питания или сходить в аптеку для приобретения лекарств.

Владыка отметил, что в период пандемии коронавируса важно сохранять самообладание и веру.

«Все в руках Божиих, мы должны делать то, что мы можем делать, мы должны себя обезопасить с медицинской, санитарной точки зрения, но не паниковать. Паника - это очень плохой помощник в решении любого вопроса, любой задачи, тем более такой задачи как сейчас».

Митрополит Антоний посоветовал все делать «с упованием на Бога, с внутренним миром, и желанием бороться со своими грехами».

Управделами УПЦ призвал верующих к молитве и напомнил, что задача человеческой жизни – Воскресение Христово.

«Мы должны реализовывать всё, что в наших силах и жить в покаянии, в молитве, в стремлении себя очистить, стремлении познать то, что внутри нас, и очистить себя, чтобы в нас вселился Христос, потому что мы все помним, что задача человеческой жизни - это Воскресение Христово, к которому мы должны быть приобщены. Мы должны помнить, что дорога к Гефсимании, к пасхальной пещере всегда лежит через Голгофу. У каждого из нас у каждого из нас есть свой Крест, своя Голгофа, и возможно эти сегодняшние события - это часть нашей с вами Голгофы», - подчеркнул митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит антоний
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