Управделами УПЦ рассказал, зачем и от чего спасаются верующие

Спасение человека - это двусторонний процесс, в котором участвует одновременно и Бог, и человек, процесс, предполагающий сотрудничество Бога и человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «КП в Украине», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Очень часто в храмах мы слышим одну и ту же истину: человек должен спастись. Само понятие «спасение» должно при этом предполагать: спастись от чего? Значит, в истории человечества произошло нечто, что впоследствии нужно было исправить. Таким событием было грехопадение прародителей Адама и Евы. Грех внес разлад практически во все сферы человеческого бытия: разрушил отношения человека с Богом, извратил восприятие человеком своей собственной природы и внес дисбаланс во взаимоотношения людей с окружающей средой», - отметил митрополит Антоний.

Спасение - это преодоление греха, который, как стена, стоит между человеком и Богом, и возвращение человеку того состояния, которое он имел в Раю.

«От самого человека зависит, насколько он способен воспринять то, что совершил ради нас Господь. И если мы не способны приобщиться к этим плодам, то в таком случае лично для нас напрасен и Крест, и страдания Христовы, и Его Воскресение. Спасение человека - это процесс, в котором участвует одновременно и Бог, и человек», - подчеркнул архиерей.

Спасение от греха способно исцелить волю человека от греховности.

«Спасаемый человек - это тот человек, который готов подчинить свою волю воле Божией. И это не может быть просто неким механическим процессом, это должен быть постоянный процесс нашего жизненного пути», - рассказал управделами УПЦ.