В Церкви объяснили, почему Деда Мороза нельзя считать святым Николаем

Попытка внести религиозный аспект в светскую культуру, подменив Деда Мороза святителем Николаем, может привести к тому, что православного святого начнут воспринимать не как реального человека, который угодил Богу своей жизнью, а как сказочного героя.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в эфире программы «Церковь и общество» телеканала «Глас».

«Дед Мороз имеет право существовать в нашей современной культуре. Он будет, потому что бороться с такими явлениями очень трудно и, наверное, не нужно» - сказал владыка.

По мнению митрополита Антония, образ святителя Николая очень дорог для верующих.

«Это образ святого, который помогает и к которому можно обращаться в любое время. Не только под Новый год, а в любое время года, в любое время, для того чтобы получить помощь, которая нужна человеку немедленно», - подчеркнул архиерей.

По его словам, в современной культуре Дед Мороз воспринимается и взрослыми, и детьми как сказочный персонаж, что важно для формирования человеческой личности.

«Это персонаж, который живёт в сказке (таким мы его воспринимаем). Сказка играет очень важную роль в развитии человека, потому что именно через сказку транслируется культурное сознание, воспитывается поведение человека», - сказал митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что образ Деда Мороза берёт начало в восточнославянской мифологии, однако там этот персонаж никогда не был связан с подарками на Новый год. Последнее образ «приобрёл» под влиянием других культур.

«Мы знаем, что, например, в Западной Европе дедушку, который приносит подарки под Новый год, называли Санта Клаусом, то есть святым Николаем. В Греции же дедушку, который приносит новогодние подарки, называют святителем Василием Великим, потому что день памяти этого святого Церковь празднует 1 января (по старому стилю). В Российской империи в XIX столетии попробовали заимствовать именно святителя Николая во время новогодних праздников, но этот образ не прижился. Потому именно Дед Мороз является дарителем новогодних подарков», - объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что в 1920-годы большевики на определённый период запретили как-либо праздновать Новый год, даже наряжать ёлку и использовать образ Деда Мороза.

«С 1936 года власть разрешила вернуться к празднованию Нового года, но там уже никаким образом не были отражены религиозные аспекты. И потому для современного человека Дед Мороз - это персонаж светской культуры. Он никак не связан ни с религиозным сознанием и никак не ассоциируется уже ни с какой мифологией», - заключил митрополит Антоний и призвал верующих во время подготовки к праздникам защищать себя от давления эпохи потребления.