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На Закарпатье более 2 тыс семей получили благотворительную помощь от УПЦ

24.12.2019 / 13:07
На Закарпатье более 2 тыс семей получили благотворительную помощь от УПЦ
Николаевский марафон Источник: Центр информации УПЦ
Как сообщалось ранее, Николаевский благотворительный марафон в Мукачевской епархии проводится уже восьмой год

В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви верующие проводят Николаевский марафон для помощи ряду социальных учреждений области и людям с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт епархии.

«В ходе проекта молодежь собирала восемь видов различных подарков: подарки по письмам, которые дети писали накануне; сладости; подарки, оформленные в коробки, канцелярские наборы; боксики со вкусностями; сладкие столы; новую одежду; миксованые подарки. Всего было упаковано 1122 подарка. Адресной помощью было посещено более 2000 семей», - рассказали организаторы.

В епархии сообщили, что в ходе Николаевского марафона посетили психоневрологические диспансеры, детские дома и дома престарелых, больницы, реабилитационные центры и семьи воинов АТО.

Как сообщалось ранее, Николаевский благотворительный марафон в Мукачевской епархии проводится уже восьмой год.

Организаторы поблагодарили благотворителей и призвали творить всегда добро.

Источник: Inpress.ua
дети, благотворительность, упц, новый год
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