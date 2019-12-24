В Почаевской лавре пройдут торжества в честь преподобного Амфилохия

С 31 декабря по 1 января в Свято-Успенской Почаевской лавре состоятся торжества по случаю дня памяти преподобного Амфилохия Почаевского.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители.

«31 декабря, после окончания поздней Литургии, около 11.00, состоится перенесение мощей прп. Амфилохия из Пещерного храма в Преображенский собор.

16.00 - Чтение кафизм, 9-й Час, малая вечерня. (Преображенский собор)

17.00 - Всенощное бдение: большая вечерня, лития, утреня с акафистом прп. Амфилохию.

Во время всенощной все желающие смогут приложиться к святым мощам прп. Амфилохия и будут помазаны святым елеем», - сообщили на сайте лавры.

1 января, в день памяти преподобного Амфилохия Почаевского в обители отслужат две литургии в Преображенском соборе: в 00.00 и 9.00.

После окончания поздней Литургии состоится крестный ход, во время которого мощи прп. Амфилохия будут отнесены в Пещерный храм, где они всегда покоятся.

*** Преподобный Амфилохий Почаевский родился 27 ноября 1894 года в селе Малая Иловица на Тернопольщине. Принял постриг в Почаевской лавре, прославился как великий православный подвижник и целитель. Преставился 1 января 1971 года и был причислен к лику святых Священным Синодом УПЦ в 2002 году.