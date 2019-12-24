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Контактная группа согласовала обмен пленными до конца года

24.12.2019 / 13:19
Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена пленными до конца года.

Об этом сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, передают российские СМИ.

По словам Грызлова, условия были согласованы на видеоконференции 23 декабря.

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - отметил он.

В то же время представитель "ЛНР" Ольга Кобцева подтвердила, что обмен пройдет до конца года.

"Договоренность достигнута о том, что до конца года мы обменяемся людьми. Все детали не афишируются... Могу сказать одно: пока нет конкретных списков", - подчеркнула она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, обмен пленными задерживается, поскольку Киев пытается вернуть максимальное количество людей. По его словам, одна группа уже точно готова к обмену.

Источник 

обмен пленными, контактная группа, Грызлов
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