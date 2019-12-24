Предстоятель Кипрской Церкви сообщил, что Поместные Церкви ожидают, что Варфоломей признает свои ошибки

Предстоятели Поместных Православных Церквей надеются, что Константинопольский Патриарх поймет свою ошибку.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ, об этом сказал Предстоятель Кипрской Православной Церкви архиепископ Хризостом во время встречи с представителями Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием.

«Я взял на себя инициативу. Имел общение со всеми Предстоятелями. Мы ждем и надеемся, что Константинопольский патриарх поймет свою ошибку. Другие Предстоятели вряд ли признают Епифания. Хотя и имели место попытки нажать на Иерусалимского Патриарха, однако он не поддался», – подчеркнул архиепископ Хризостом.

Архиепископ Хризостом рассказал, что хорошо знаком с тем, что происходит в Украине, добавив также, что поставил себе цель максимально рассказать об этом Предстоятелям других Поместных Церквей.

Предстоятель Кипрской Церкви заверил в поддержке Украинской Православной Церкви, выразив надежду на то, что в скором времени церковный вопрос в Украине перестанет быть предметом политического влияния. В свою очередь митрополит Сергий, священники и верующие из Украины поблагодарили архиепископа за гостеприимство и возможность общения.

Встреча состоялась в резиденции Предстоятеля Кипрской Церкви, где Архиепископ Хризостом принял делегацию Тернопольской епархии УПЦ. Митрополит Сергий сообщил Архиепископу Хризостому о реальном состоянии дел в украинском Православии, особенно акцентировав внимание на существующем межконфессиональном конфликте, вызванном вмешательством патриарха Варфоломея во внутренние дела УПЦ и признанием новой церковной структуры.