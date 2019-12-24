Суд не отпустил из-под стражи музыканта Антоненко, подозреваемого в деле Шеремета

Прямая речь Антоненко: "Я, пожалуй, здесь главное лицо, заинтересованное в том, чтобы это позорное преступление было раскрыто, были задержаны те, кто действительно виноват... Больше всего я хочу вернуться к детям и службе".

Апелляционный суд Киева решил оставить Антоненко в СИЗО, как ранее постановил Печерский райсуд.

Адвокаты просили не применять к подзащитному вообще никаких мер пресечения. Они ссылались, в частности, на то, что у мужчины есть двое несовершеннолетних детей, а его сын болен. Защита музыканта настаивала на том, что и подозрение, и арест необоснованны.

В то же время прокуратура утверждала, что подозреваемый якобы может скрываться от следствия. Прокурор аргументировал это тем, что у мужчины есть загранпаспорт.

Однако, по словам защиты, у Антоненко есть загранпаспорт еще с 2017 году, и это не свидетельствует о его желании спрятаться.

Адвокаты подозреваемого обратили внимание, что в материалах дела только 4 раза упоминается имя Антоненко, и то не в экспертизах.

Также адвокаты отмечали, что предыдущий суд не допросил свидетелей со стороны защиты, а описание убийцы Шеремета, которым, по данным следствия является Антоненко, в материалах сделано неточно: борода, овальное лицо, средний рост.

Кроме того, адвокаты утверждают, что им не дают ознакомиться с материалами дела.

Поддержать Антоненко пришли около сотни его соратников, однако в зал суда пустили не всех. По просьбе следователя Василия Бирко перед началом заседания суд решил обмежеты количество слушателей до 35 человек. Поэтому сотрудники суда, Нацгвардии и полиции не допускали в зал друзей подозреваемого. Сначала зайти не позволили даже большинства журналистов.

Решение суда, который не отпустил музыканта из-под стражи, его соратники встретили криками "позор".

После завершения заседания прокуроры отказались предоставлять комментарии журналистам. При рассмотрении они говорили, что экспертизы "указали категорически" на причастность подозреваемых Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар к убийству. Прокуратура добавила, что Антоненко не дает показаний следствию, в том числе, о своем алиби. В то же время, проверяется информация о том, что на момент убийства Шеремета он был у друга за Киевом, о чем писал в сети друг Антоненко.

Напомним: 20 декабря прокуроры по делу Шеремета не пришли на рассмотрение апелляций на арест подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. В частности поэтому суды перенесли. Позже силовики штурмовали зала суда, чтобы вывести Кузьменко и отвезти ее в СИЗО.

В свою очередь, защита привела в суд двух мужчин, которые фигурировали на записях разговоров, обнародованных следствием. Они заявили, что записи смонтированы, а разговоры не касались Шеремета.

Позже стало известно, что 20 декабря Генпрокуратура обновила группупрокуроров в деле. Одно из них не прошел аттестацию.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.

Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.

Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.

"Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.

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