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В Почаеве верующие УПЦ отметили день прославления преподобного Амфилохия

12.05.2021 / 18:15
В Почаеве верующие УПЦ отметили день прославления преподобного Амфилохия
Источник: Центр информации УПЦ
После Литургии состоялся молебен и крестный ход с мощами преподобного Амфилохия

В Свято-Успенской Почаевской Лавре состоялось торжественное празднование дня памяти преподобного Амфилохия, чудотворца Почаевского.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Могилев-Подольской епархии, праздничную Божественную литургию в Преображенском соборе возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

После Литургии состоялся молебен и крестный ход с мощами преподобного Амфилохия. В шествии приняли участие насельники лавры, духовенство, семинаристы и большое количество паломников.

**Преподобный Амфилохий Почаевский (в миру Яков Головатюк) родился 10 декабря 1894 года.

В Почаевскую лавру будущий угодник Божий пришел в 1925 году и, пройдя все послушания, был пострижен в монашество с именем Иосиф. Очень быстро по всей Волыни пронеслась слава о монахе как о строгом подвижнике и искусном костоправе и враче.

Амфилохий Почаевский жил в часовне на кладбище, каждый день принимал до пятисот человек. По молитвам преподобного исцелялись многолетние неизлечимые калеки, глухие и слепые.

У 60-е годы КГБ отправило преподобного Амфилохия в психиатрическую больницу. И только после приезда в больницу дочери Сталина Светланы Аллилуевой, которую он в свое время исцелил, Амфилохия отпустили.

Умер подвижник 1 января 1971. Когда через 31 год была открыта его могила, оказалось, что тело монаха было нетленным. 12 мая 2002 года Амфилохия Почаевского прославили в лике святых.

Источник: Inpress.ua
праздник, упц, Почаев
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