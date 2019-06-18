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В Почаевской лавре тысячи верующих отметили 800-летие Свято-Духовского скита

18.06.2019 / 12:22
В Почаевской лавре тысячи верующих отметили 800-летие Свято-Духовского скита
Почаевская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Почаевский Свято-Духовский монастырь-скит расположен на месте древней обители, заложенной афонским монахом

Тысячи верующих посетили торжества по случаю 800-летия основания Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита 17 июня, в День Святого Духа.

Праздничную Божественную литургию в Иверском храме обители возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Почаевской лавры.

По окончании Литургии состоялся крестный ход к новой колокольне и памятной часовне, после которого состоялся чин их освящения.

Почаевский Свято-Духовский монастырь-скит расположен на месте древней обители, заложенной афонским монахом Мефодием на одной из Почаевских гор в 1219 году. Древняя обитель отличалась строгостью иноческой жизни, со временем стала центром духовного просвещения Западной Руси с собственной богословской школой и типографией.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц, упц мп, Почаев
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