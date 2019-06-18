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Роспуск Рады: Парубий передал в суд доказательства существования коалиции

18.06.2019 / 12:23
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию. Документа не хватало на заседании КС 11 июня.

Об этом он заявил 14 июня в эфире "Еспресо.ТV".

"Я передал как председатель Верховной Рады в Конституционный суд несколько важных документов. Один из них это - документ численности двух фракций, которые входили в состав коалиции", - сказал Парубий.

"Кроме того, я передал другой документ - заявления, которые поступали в аппарат ВР о выходе из коалиции. Коалиция в начале своего создания насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления народных депутатов, которые написали заявления о выходе из коалиции, и если количество этих заявлений отнять от цифры 302, то получается более 226", - добавил спикер ВР.

По его словам, это подтверждает, что на момент выхода из коалиции "Народного фронта" она существовала.

Он добавил, что кроме членов двух фракций в коалицию входило много внефракционных депутатов.

Напомним: 11 июня Конституционный суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.

Члены КС, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.

Представитель ВР в КС Анатолий Селиванов по просьбе судей пообещал, что постарается найти этот список.

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая стартовала парламентская кампания.

В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.

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коалиция, Парубий, КС, роспуск ВР
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